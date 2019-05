Sporting treinou no Estádio Nacional com ‘reforços’ da formação

O Sporting treinou hoje no palco da final da Taça de Portugal em futebol, com o treinador Marcel Keizer a chamar dois jogadores dos sub-23 e um dos sub-17 à sessão no Estádio Nacional.

A quatro dias de disputar, no sábado, a final da Taça de Portugal com o FC Porto, o Sporting teve no treino Eduardo Quaresma (sub-17) e Pedro Marques e Diogo Sousa (sub-23), num treino apenas aberto nos primeiros minutos à imprensa.

Fora das opções da equipa lisboeta continuam Battaglia e Doumbia, a recuperarem de lesões.

No clássico, Marcel Keizer não poderá também contar com Ristovski, a cumprir o segundo jogo de castigo depois de ter sido expulso na penúltima jornada da I Liga, e Miguel Luís, que está com a seleção de sub-20, no Mundial da Polónia.

A acompanhar o grupo de trabalho no treino de hoje esteve o presidente do Sporting, Frederico Varandas, bem como Hugo Viana e Beto, membros da estrutura profissional de futebol dos ‘leões’.

O jogo entre Sporting e FC Porto disputa-se no sábado, a partir das 17:15, e uma semana depois de as duas equipas se terem defrontado no último jogo do campeonato, com triunfo dos ‘dragões’ em casa, por 2-1.