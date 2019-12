Sporting de Braga ganha em Bratislava e conquista Grupo K

O Sporting de Braga garantiu hoje o primeiro lugar do Grupo K da Liga Europa em futebol, ao vencer por 4-2 no reduto do Slovan Bratislava, em encontro da sexta e última jornada.

Andraz Sporar, aos 42 minutos, e Mohamed Rharsalla, aos 70, marcaram para os locais, mas o ‘onze’ de Ricardo Sá Pinto respondeu com tentos de Rui Fonte, aos 44, Trincão, aos 72, Vasil Bozhikov, aos 75, na própria baliza, e Paulinho, aos 90+3.

Na classificação do agrupamento, os ‘arsenalistas’, que já estavam apurados, acabaram como 14 pontos, contra 13 do Wolverhampton, que ganhou por 4-0 na receção ao Besiktas. Os eslovacos somaram quatro pontos e os turcos três.