Sevilha empata e pode ser apanhado no terceiro lugar pelo Atlético de Madrid

O Sevilha empatou hoje em casa com o Athletic Bilbau (1-1), em jogo da 19.ª jornada da Liga espanhola de futebol, podendo ser apanhado no terceiro lugar pelo Atlético de Madrid, que recebe o Levante, no sábado.

Os bascos adiantaram-se no marcador aos 15 minutos, por intermédio do defesa Ander Capa, e, apesar da reação da formação da casa, orientada por Julen Lopetegui (antigo treinador do FC Porto), a vantagem de um golo manteve-se até ao intervalo, levando o técnico espanhol a mexer cedo na equipa.

No arranque para o segundo tempo, o internacional português Daniel Carriço, que tinha visto um cartão amarelo aos 31 minutos, deu lugar a Sergio Escudero e o ex-portista Óliver Torres saiu para a entrada do avançado holandês Luuk de Jong.

O esforço do Sevilha pela busca do golo surtiu efeito aos 60 minutos, com Unai Núñez a fazer um autogolo após um cruzamento ‘venenoso’ do atacante argentino Lucas Ocampos. Os andaluzes ainda tentaram chegar à vitória, mas o apito final do árbitro chegou com o empate a uma bola, resultado que faz perigar o terceiro lugar do Sevilha, que conta agora com 35 pontos em 19 jornadas e pode ser apanhado pelo Atlético de Madrid, de João Félix.

Além disso, o Sevilha pode também ver fugir o Barcelona (39 pontos) e o Real Madrid (37 pontos), que jogam no sábado contra o Espanyol e o Getafe, respetivamente. A partida disputada no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán marcou o jogo número 500 do internacional espanhol Jesús Navas com a camisola dos andaluzes.

No outro jogo do dia, o Valladolid e o Leganés empataram a duas bolas, num jogo que contou com três golos nos primeiros 13 minutos. O avançado dinamarquês Martin Braithwaite adiantou o Leganés, que jogou na condição de visitante, logo aos quatro minutos, com a formação da casa a responder quatro minutos depois através do turco Enes Unal. Mas, aos 13, o médio espanhol Roque Mesa colocou novamente o Leganés na frente do marcador.

Já na segunda parte, aos 79, Enes Unal ‘bisou’ no encontro e o 2-2 manteve-se até ao final do jogo, com as equipas a repartirem os pontos em disputa. O Valladolid segue na 14.ª posição com 21 pontos, enquanto o Leganés está no 19.º e penúltimo lugar com 14 pontos.