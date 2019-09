Sétimo triunfo seguido reforça liderança do Flamengo de Jorge Jesus

O Flamengo, do treinador português Jorge Jesus, somou hoje a sétima vitória consecutiva no campeonato brasileiro de futebol e reforçou a liderança da prova, após vencer no campo do Cruzeiro, por 2-1, na 20.ª jornada.

Em Belo Horizonte, o médio uruguaio De Arrascaeta fez o golo do triunfo do Flamengo, aos 67 minutos, depois de Gabriel Barbosa, antigo jogador do Benfica, ter aberto o marcador, logo aos sete, e Thiago Neves refeito a igualdade, aos 38, de grande penalidade.

Depois da derrota no campo do Bahia (3-0) em 08 de agosto, a equipa de Jorge Jesus venceu todos os jogos do campeonato ‘canarinho’ e está provisoriamente com seis pontos de vantagem sobre o campeão Palmeiras, segundo classificado, que joga domingo no campo do Fortaleza.

O Flamengo foi campeão pela última vez em 2009.

Por seu lado, com alguma surpresa, o Cruzeiro, que foi campeão em 2013 e 2014, aparece a lutar pela manutenção e vai terminar a ronda em zona de despromoção, no 17.º posto.