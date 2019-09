Seleccionador lituano promete criar dificuldades a Portugal

O seleccionador da Lituânia, Valdas Urbonas, afirmou hoje que a sua equipa está “muito motivada” para defrontar Portugal, “uma das melhores equipas do mundo”, e para criar problemas aos atuais campeões europeus, na qualificação para o Euro2020.

“Existe uma grande emoção por defrontar Portugal. A minha equipa está muito motivada. Será muito interessante defrontar uma das melhores equipas do mundo. Queremos fazer um bom jogo”, afirmou Valdas Urbonas.

O técnico de 51 anos falava aos jornalistas no LFF stadionas, em Vílnius, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de terça-feira, do Grupo B de apuramento para o próximo Europeu.

“Não é comum recebermos equipas como Portugal. Estes jogos não são muito comuns no nosso país. Estamos a trabalhar para encontrar a melhor estratégia para conseguir parar Portugal, mas primeiro está a nossa equipa, o nosso tipo de jogo, e queremos criar problemas a Portugal”, disse.

Urbonas lamentou, porém, o “elevado número” de jogadores lesionados, após o desaire caseiro com a Ucrânia (3-0), no último sábado.

“Só amanhã [terça-feira] é que vou saber que jogadores posso utilizar. Vou tentar apresentar uma equipa competitiva, que consiga surpreender Portugal”, referiu.

O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), seguida por Portugal (cinco em três), Luxemburgo (quatro, em quatro), Sérvia (quatro, em quatro) e Lituânia (um, em quatro).

O primeiro Lituânia-Portugal de sempre tem início agendado para as 21:45 locais (19:45 em Lisboa) de terça-feira, em Vílnius, e terá arbitragem do holandês Bas Nijhuis.