Secretária Paula Cabaço anunciou apoio à internacionalização da Corrida do Caminho de Ferro

A Secretária Regional do Turismo e Cultura respondeu hoje positivamente ao repto deixado pela organização da corrida do Caminho de ferro, para que o Governo Regional apoie a internacionalização da prova, que hoje se realizou, numa organização da Associação de Atletismo da Madeira, em parceria com a Junta de Freguesia do Monte e com o apoio de diversas entidades, entre as quais o Hotel Quinta do Monte e que integra as Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Paula Cabaço valorizou a importância actual do Monte do ponto de vista turístico para o Funchal e para a Região, mas também em termos de histórica e cultural, sendo um dos seus ex-libris o Caminho de Ferro que, à época, era “uma das suas principais atrações”, que teve um papel fundamental no que se refere à mobilidade. Daí, sublinhou a governante, “fazer todo o sentido que esta iniciativa tenha integrado, novamente, o Programa dos 600 Anos, até porque são, antes de mais, uma celebração coletiva, que procura envolver a nossa população e também chegar a novos e diferentes públicos”, neste caso os atletas e amantes do atletismo.

A Secretária Regional do Turismo e Cultura aproveitou ainda a entrega de prémios da 3ª Corrida Caminho de Ferro do Monte, para deixar um agradecimento público a todos os participantes e, naturalmente, à organização desta prova.

Refira-se que participaram nesta prova, uma das mais duras do calendário regional, 168 atletas (53 femininos e 115 masculinos), de vários escalões e clubes, tendo ainda a prova contado com a participação de uma vintena de colaboradores.