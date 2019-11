SAD e Sports foram a sorteio da Taça de Portugal de Andebol feminino

Foram esta tarde a sorteio as equipas vencedoras dos 16 avos-de-final da Taça de Portugal de andebol feminino que conta com 11 equipas do Campeonato Nacional I Divisão e cinco da II Divisão Nacional.

Nos encontros entre equipas do escalão principal destaque para o Madeira andebol SAD que irá receber, no Funchal a formação da Assomada, equipa que ocupa actualmente o penúltimo lugar do campeonato, enquanto a SAD madeirense está no terceiro lugar. Nos restantes jogos entre equipas da I Divisão o ABC/UMinho recebe o Colégio de Gaia/Toyota, o Maiastars joga em casa com Benfica, e o Alpendorada visita o Alavarium Love Tiles.

Quanto à outra formação madeirense, o Club Sports Madeira, que na época passada foi finalista vencida da Taça de Portugal desloca-se ao Porto para defrontar o conjunto do AC Vermoim/Ondarev que milita no escalão secundário.

O sorteio, realizado na tarde desta terça-feira, determinou os seguintes encontros dos oitavos-de-final, a disputar a 14 de Dezembro:

AC Vermoim/Ondarev - CS Madeira

SIR 1º Maio/ADA CJB - CDES Gil Eanes

AD Academia Andebol SPS - Juve Lis

ABC/UMinho - Colégio de Gaia/Toyota

Maiastars - SL Benfica

Alavarium Love Tiles - ARC Alpendorada

Douro Andebol Clube - SIM Porto Salvo

Madeira Sad - ASS Assomada