Ronaldo pode ser campeão pela Juventus já amanhã

A Juventus de Turim, líder isolado da Série A italiana, pode sagrar-se campeã pela oitava vez consecutiva já neste domingo, caso o Nápoles perca na recepção ao Génova.

Cristiano Ronaldo, que continua afastado dos relvados após lesão pela selcção nacional portuguesa, poderá, assim, tornar-se campeão pela primeira vez em Itália, ele que é o melhor marcador da equipa no campeonato.

A ‘Velha Senhora’ venceu por 2-1 este sábado o Milan, após reviravolta no marcador, consumada por golos de Dybala e Kean. Abriu assim uma vantagem de 21 pontos para o segundo classificado, que terá de vencer para evitar o festejo antecipado de mais um título há muito evidente para a equipa da Juventus, a sete jornadas do final do campeonato.