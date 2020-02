Ronaldo pica o ponto no seu jogo 1000 e já leva 29 golos em 21 jogos

Cristiano Ronaldo voltou a marcar no jogo desta tarde para a Série A italiana, que opôs a Juventus ao SPAL, que terminou com vitória da sua equipa por 2-1.

O avançado madeirense inaugurou o marcador aos 39 minutos, finalizando com classe e simplicidade uma jogada da Juventus. O futebolista que cumpriu hoje o seu 1000.º jogo como sénior, marcou pela 29.ª vez esta temporada em 21 jogos da liga italiana.

Aaron Ramsey ampliou a vantagem aos 60 minutos, ainda que Andrea Petagna tenha reduzido o marcador para os anfitriões nove minutos depois.

Com este triunfo fora, a Juventus alcançou os 60 pontos em 25 jogos, mais quatro pontos do que a Lázio e mais seis do que o Inter, ambas as equipas com um jogo a menos.

A equipa da comuna de Ferrária, o SPAL, é última classificada com 15 pontos.