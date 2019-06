Ronaldo já terá sido notificado no caso da alegada violação

De acordo com o TMZ, site especializado em notícias dos famosos, Cristiano Ronaldo já terá sido notificado no âmbito do caso onde é acusado de violação pela norte-americana Kathryn Mayorga.

Recorde-se que a defesa de Kathryn Mayorga retirou recentemente a queixa do tribunal do Estado do Nevada transferindo-a para um tribunal federal, alegadamente por dificuldades do tribunal do Nevada em notificar o jogador para comparecer perante a justiça dos EUA.

O mesmo site avança que a equipa de advogados de Cristiano Ronaldo já respondeu ao processo, tendo pedido permissão ao juiz para anexar ao processo um novo documento de 46 páginas que argumentará a favor do arquivamento do caso.