Red Bull Neymar Jr’s Five ruma a São Vicente no sábado

Após a passagem, no último fim de semana, por Vila Nova de Gaia, o torneio Red Bull Neymar Jr’s Five ruma agora à Madeira, mais concretamente a São Vicente, que recebe a competição no próximo sábado (6 de Abril).

O Red Bull Neymar Jr’s Five representa uma outra forma de jogar futebol - sem distinção de sexos, o torneio está aberto a equipas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores de idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos e 2 jogadores que podem ter mais de 25 anos.

A competição desenvolve-se em três fases distintas - qualificações, final nacional e final mundial. As regras são inovadoras, a começar pela ausência do tradicional guarda redes. As partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo no final a equipa com maior número de jogadores em campo. Sempre que uma formação marcar um golo é automaticamente expulso um elemento da equipa adversária, o que pode ditar o apito final ainda antes dos dez minutos regulamentares.