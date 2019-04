Raphinha e Ilori fora dos convocados do Sporting

O defesa português Tiago Ilori e o avançado brasileiro Raphinha ficaram hoje fora dos convocados do Sporting para a receção ao Rio Ave, no domingo, da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

Ilori e Raphinha ficam de fora da convocatória, depois de terem ambos jogado frente ao Benfica, na quarta-feira, para a Taça de Portugal, que terminou com a passagem do Sporting, graças a um triunfo por 1-0.

De regresso está o defesa brasileiro Jefferson, que já não era convocado há cinco jornadas.

O avançado dos sub-23 Pedro Marques, que se estreou pelo Sporting na fase de grupos da Liga Europa, frente ao Vorskla, também é novidade na convocatória ‘leonina’.

O Sporting encontra-se na terceira posição da I Liga, com os mesmos 58 pontos do Sporting de Braga, quarto classificado, e joga em Alvalade com o Rio Ave, no domingo, a partir das 20 horas.