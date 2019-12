Rali Vinho Madeira disputa-se entre 30 de Julho e 1 de Agosto de 2020

Já é conhecida a data da edição de 2020 do Rali Vinho Madeira, que se vai realizar entre os dias 30 de Julho e 1 de Agosto, de acordo com os calendários divulgados ontem pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).

A prova madeirense volta a fazer parte do Troféu Europeu de Ralis (ERT), integrando o calendário do Troféu Ibérico de Ralis (IRT), do qual fazem parte outros dois ralis portugueses (Serras de Fafe e Algarve) e três provas em Espanha, nomeadamente os ralis Sierra Morena, Princesa de Asturias e Villa de Adeje, embora esta última ainda sujeita a confirmação.