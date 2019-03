Rali de São Vicente com oito classificativas

O Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente foi o palco da apresentação do XIII Rali Município de São Vicente, organizado pelo Clube Desportivo Nacional em colaboração com a autarquia.

Esta é a prova inaugural do Campeonato da Madeira de Ralis 2019, vai para a estrada nos dias 15 e 16 de Março e, à semelhança do no passado, contará com 8 Provas Especiais Classificativas. A primeira classificativa, a Super Especial, terá lugar nas ruas de Ponta Delgada, no dia 15, por volta das 21h43.

A luta pelos primeiros lugares da classificação geral promete ser muito animada, com a presença de 29 inscritos.