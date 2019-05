Quatro décadas de Desporto Escolar são “marca da Educação” na Madeira

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, procedeu à apresentação pública da Festa do Desporto Escolar 2019, numa conferência que teve lugar, esta quarta-feira (22 de Maio), no Centro Comercial Madeira Shopping.

Na ocasião, o governante aproveitou para salientar que “estas quatro décadas de afirmação do desporto através da escola é, sem dúvida alguma, uma marca da Educação na Região Autónoma da Madeira”, destacando a sua importância enquanto veículo de inclusão social.

Recorde-se que a Festa do Desporto Escolar, decorre entre os dias 28 e 31 de Maio, subordinada ao tema dos 600 anos da descoberta da Madeira, com o objectivo de divulgar o trabalho desenvolvido no domínio educativo e desportivo na Região Autónoma da Madeira.

No dia 28 de Maio, realiza-se a cerimónia de abertura no Estádio do Marítimo, na qual o público poderá assistir a um espectáculo de cariz gímnico e cultural, com exibições de ginástica de grandes superfícies e de dança. Esta iniciativa reúne a maioria das escolas da Região num encontro entre várias gerações e conta com, aproximadamente, 2500 participantes, designadamente, alunos de todos os níveis de ensino, incluindo da educação especial; utentes dos Centros de Actividades Ocupacionais; população sénior de Centros de Dia e ginásios.

A oferta desportiva facultada no decurso deste evento abrange um leque diversificado de Modalidades/Actividades, direccionadas para os diversos níveis de ensino, tais como: Andebol, Atividades Náuticas, Atletismo, Atletismo (Actividade Motora Adaptada - AMA), Badminton, Basquetebol, Basquetebol 3X3 (AMA), Boccia (AMA), BTT, Canoagem (AMA), Circuito Habilidades Motoras (AMA), Esgrima, Futebol (AMA), Futsal, Ginástica, Goalball (AMA), Insuflável, Judo, Mini Hóquei (Patinagem), Natação, Natação (AMA), Orientação, Patinagem, Stand Up Paddle (SUP), Ténis de Campo, Ténis de Mesa, Tiro Laser, Vela, Voleibol e Xadrez, entre outros, que decorrerão em locais diversos desde instalações desportivas passando por praças, ruas e jardins do Funchal.