Prova de atletismo de São Roque juntou 272 participantes

A prova de atletismo organizada hoje pela Junta de Freguesia de São Roque, em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira, ‘XX São Roque - Pico dos Barcelos - São Roque’ juntou cerca de 272 atletas (63 femininos e 209 masculinos).

Cátia Santos, do Grupo Desportivo do Estreito (GDE), foi a mais rápida nos femininos ao perfazer os 10.500 metros do percurso em 40m01s. O pódio ficou completo com as duas colegas de equipa, Luísa Freitas, que terminou a prova em 43m23s, e Sara Rodrigues, com um tempo de 46m33s.

O Grupo Desportivo do Estreito voltou a estar em destaque ao vencer também nos masculinos. Manuel Fernandes concluiu os 10.500 metros em 35m41s. Na segunda posição ficou o atleta do VIP-RC, Edwin Nunes, com um tempo de 38m25s. O terceiro lugar do pódio coube ao atleta Alexandre Monteiro, do Grupo Desportivo do Estreito, que terminou em 38m58s.

Em termos coletivos, nos femininos, vitória para a equipa do GDE com 6 pontos, seguida da equipa VIP-RC com 40 pontos e do Ginásio 24-7 Fitness com 41 pontos. A Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena venceu o colectivo com 31 pontos. Na segunda posição ficou o Clube de Atletismo do Funchal (39 pts) e o VIP-RC com 55 pontos.

José Manuel Reis, do Club Sport Marítimo, voltou a ser o grande vencedor da corrida em cadeira de rodas, ao concluir o percurso de 500 metros em 9m14s.

Houve ainda atribuição de prémios para os vencedores da prova dos 500 metros. Catarina Fernandes, nos femininos, com um tempo de 2m02s, e Martim Fernandes que correu o percurso em 1m52.

Sara Amaral, do Clube Naval de São Vicente, foi a grande vencedora dos 1.200 metros. Prova que concluiu em 4m46s. Nuno Coelho, atleta individual, venceu nos masculinos com um tempo de 4m29s.

Todas as restantes classificações podem ser consultadas em: http://atletismodamadeira.pt/wp-content/uploads/2019/06/1990057_Sao-Roque.pdf