Presidentes dos EUA e do México discutem plano para a migração

O Presidente dos EUA, Donald Trump, insistiu hoje que deve ser o México a pagar o muro de fronteira, com o líder mexicano a responder que já tem um plano para o problema da migração.

“Já disse isso muitas vezes, ‘de uma forma ou de outra, o México vai pagar o muro’. Isso nunca mudou”, escreveu hoje Donald Trump, na rede social Twitter, insistindo na necessidade de construir um muro ao longo da fronteira com o México.

Trump falou telefonicamente quarta-feira com o Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e este disse-lhe que tem um plano para lidar com o problema migratório, que custará cinco mil milhões de dólares (mais de quatro milhões de euros).

“A conversa foi muito boa, amigável e respeitosa, e conversamos sobre a questão da migração e a possibilidade de chegar a um acordo de investimento para apoiar projetos produtivos e chegar a um acordo de investimento”, relatou hoje o Presidente mexicano, numa conferência de imprensa, na cidade do México.

Obrador disse que explicou a Donald Trump que o plano, já contemplado no orçamento de 2019, permitirá gerar empregos na América Central e no México, para que as pessoas não tenham “a necessidade de migrar”.

Para já, o Presidente dos EUA parece mais preocupado com a construção de um muro ao longo de toda a fronteira com o México e diz que o novo acordo comercial com o México e o Canadá (conhecido como T-Mec) permitirá financiar esse projeto.

A fatura que Obrador apresenta para o plano da migração, de cinco milhões de dólares, é exatamente a fatura que Trump apresentou esta semana ao Congresso dos EUA, para construir o muro.

Mas os líderes Democratas do Senado e da Câmara dos Representantes, Chuck Schumer e Nancy Pelosi, respetivamente, já informaram o Presidente que ele não terá votos suficientes para garantir esse financiamento, que terá de ser aprovado no Congresso.

Agora, Trump reconhece que o dinheiro poderá vir do resultado do investimento no novo acordo comercial T-Mec, com as receitas que o México obtiver dele.

“O México pagará o muro!”, disse Trump, hoje no Twitter.

Relatando a conversa telefónica de quarta-feira com Trump, Obrador disse hoje que apenas ficou acordado manter a linha de conversações entre os dois líderes e as suas equipas, com objetivo de “assinar um acordo de investimento conjunto”.

Interrogado sobre se os presidentes falaram sobre o muro na conversa telefónica, López Obrador respondeu que “a questão não foi abordada em nenhuma conversa”.

Desde meados de outubro, milhares de refugiados da América Central viajaram em caravana até chegarem à fronteira mexicana com os Estados Unidos, onde esperam conseguir pedir asilo.