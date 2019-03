Portugal recebe Luxemburgo no Estádio José Alvalade

A selecção portuguesa vai receber o Luxemburgo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo do Grupo B de qualificação para o Euro2020, a disputar em 11 de outubro, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado, a FPF dá conta da marcação deste encontro para o recinto dos ‘leões’, para a sexta-feira, dia 11 de outubro, às 19:45, depois das deslocações à Sérvia e à Lituânia, em 07 e 10 de setembro, respectivamente, também de qualificação para o Europeu.

Antes destes encontros, a equipa das ‘quinas’, que empatou os dois primeiros jogos no agrupamento, diante da Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1), vai disputar a ‘final four’ da Liga das Nações, com a meia-final frente à Suíça, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, e a final ou o jogo de atribuição do terceiro lugar, igualmente no Porto ou no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

“Em junho estaremos no norte, que escolhemos para receber a Liga das Nações, e em outubro disputaremos um jogo muito importante com o Luxemburgo, em Alvalade. Estamos certos que, tal como aconteceu na recente dupla jornada de qualificação, os portugueses estarão nos estádios ao lado da seleção nestes compromissos tão importantes”, afirmou o presidente da FPF, Fernando Gomes.

Também citado pelo organismo que rege o futebol nacional, o presidente do Sporting congratulou-se com o regresso da selecção ao recinto ‘leonino’

“Estamos muito satisfeitos com a decisão da FPF. Não recebemos, no Estádio José Alvalade, um jogo da selecção desde 2015. É o regresso da nossa selecção, campeã em título do torneio, a um palco de excelência que é a casa de um conjunto largo de jogadores que foram formados no Sporting. Uma feliz notícia para o Sporting. Esperamos um estádio cheio e um grande ambiente de vitória para a selecção nacional”, referiu Frederico Varandas.

O mais recente jogo da selecção portuguesa no estádio ‘verde e branco’ ocorreu em 04 de setembro de 2015, quando perdeu frente à França, por 1-0, com um golo de Valbuena, num jogo particular.

Desde a inauguração do Estádio José Alvalade, em 2003, Portugal realizou oito jogos no recinto, contando quatro vitórias -- entre as quais se destacam os triunfos diante Espanha (1-0) e Holanda (2-1), esta última nas meias-finais do Euro2004 --, dois empates e duas derrotas.

Portugal ocupa o terceiro lugar do grupo, com dois pontos, menos dois do que a líder Ucrânia e menos um do que o Luxemburgo, à frente de Sérvia, com um em um jogo, e Lituânia, que perdeu o único encontro disputado.