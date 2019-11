Portugal recebe Lituânia e espreita o apuramento no Algarve

Portugal defronta hoje, no Algarve, a Lituânia, num encontro em que se vai apresentar com algumas baixas, mas em que pode já fazer a festa do apuramento para a fase final do Euro2020 de futebol.

Caso vença os lituanos e, à mesma hora, em Belgrado, a Sérvia não consiga bater o Luxemburgo, a seleção nacional carimba o segundo lugar do Grupo B e qualificação para uma competição em que pela primeira vez terá o estatuto de detentor do título.

Se isso acontecer, Portugal garante a oitava presença em fases finais de Europeus, a sétima consecutiva, e a sua 10.ª fase final seguida, contabilizando com Campeonatos do Mundo.

Mesmo com várias ausências, como Pepe, Nelson Semedo, William Carvalho, João Mário, Gonçalo Guedes e João Félix, Portugal é claro favorito a vencer a Lituânia, última classificada do agrupamento, com apenas um ponto, naquele que será o primeiro duelo oficial entre as duas nações em solo luso.

Cristiano Ronaldo, que recentemente chegou a ter alguns problemas físicos na Juventus, está sem limitações e tem lugar certo no ‘onze’ titular de Fernando Santos.

No primeiro duelo no grupo, Portugal foi a Vilnius golear por 5-1, com quatro golos de Ronaldo e um de William Carvalho.

O Portugal-Lituânia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet. Três dias depois, os campeões europeus jogam no Luxemburgo, na despedida do Grupo B.

O grupo é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).