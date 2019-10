Portugal goleia Azerbaijão com ‘póker’ de Telma Encarnação

A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-19 arrancou hoje a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020 com uma goleada sobre o Azerbaijão, por 6-0, em encontro da primeira jornada do Grupo 3.

No Complexo Desportivo de Fão, a avançada madeirense do Marítimo, Telma Encarnação esteve em evidência, ao anotar um ‘poker’, aos 13, 31, 35 e 64 minutos, tendo os golos de Lara Pintassilgo, aos 20, e de Ana Teles, aos 65, dado maior volume ao resultado.

As pupilas de José Paisana isolaram-se provisoriamente na liderança do agrupamento, com três pontos, e ficam a aguardar pela conclusão da ronda inaugural, ainda hoje, quando a Alemanha, vice-campeã europeia, e a Albânia medirem forças no Estádio Municipal de Fafe.

As duas primeiras classificadas dos 12 grupos, juntamente com as quatro melhores terceiras, apuram-se para a ronda de elite, que antecede a fase final do Europeu feminino, a disputar na Geórgia, entre 21 de julho e 02 de agosto de 2020.

A disparidade entre os dois conjuntos acentuou-se desde cedo, com Telma Encarnação a inaugurar o marcador aos 13 minutos, após canto de Marta Ferreira.

O tento madrugador embalou Portugal para uma exibição tranquila e Lara Pintassilgo tratou de aumentar a distância, aos 20 minutos, correspondendo em plena área azeri a um cruzamento de Bárbara Lopes.

Antes do intervalo, Telma Encarnação coroou a tarde inspirada com mais dois festejos, bisando aos 31 minutos, de livre direto, e fazendo o ‘hat-trick’ aos 35, em nova solicitação de Bárbara Lopes.

A seleção das ‘quinas’ conservou o domínio na etapa complementar e alcançou a meia dúzia de golos com facilidade, graças a dois golos de ‘rajada’ por parte de Telma Encarnação, que assinou o ‘poker’ aos 64, e da recém-entrada Ana Teles, um minuto depois.

Perante um Azerbaijão incapaz de enquadrar qualquer remate à baliza de Carolina Martins, as portuguesas entraram em ritmo de gestão até ao final, tendo em vista os duelos seguintes, com a Albânia, às 16:00 de sábado, em Fafe, e a Alemanha, na terça-feira, às 11:00, em Braga.