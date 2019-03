Portugal e Sérvia empatam em jogo de apuramento para o Euro 2020

Portugal não foi além de um empate, a uma bola, frente à Sérvia, no Estádio da Luz, em jogo de apuramento para o Euro 2020.

A selecção portuguesa de futebol até começou a perder frente aos sérvios, por 0-1, tento apontado de grande penalidade por Tadic, aos 7 minutos, mas uma ‘bomba’ de Danilo Pereira, aos 42 minutos, viria a empatar o encontro antes do intervalo. No segundo tempo, o resultado manteve-se inalterado, com muitas culpas para o árbitro do encontro, que até assinalou penálti para Portugal, aos 74 minutos, num lance em que o defesa sérvio intercepta a bola com a mão, na grande área, mas o auxiliar... anulou a decisão.

O jogo fica ainda marcado pela lesão de Cristiano Ronaldo à passagem do minuto 28. Após um sprint junto à lateral, CR7 sentiu um problema muscular na coxa direita e pediu desde logo substituição, causando apreensão nas bancadas do Estádio da Luz. O ‘astro’ madeirense foi substituído por Pizzi, aos 30 minutos do primeiro tempo.