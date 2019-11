Portimonense tem “qualidade individual e colectiva”

O treinador do Santa Clara, João Henriques, afirmou hoje que o Portimonense, próximo adversário na I Liga de futebol, tem “muita qualidade individual e coletiva”, apesar de ser uma equipa à procura de “consistência”.

“Não tenho dúvidas que mais para a frente no campeonato [a equipa do Portimonense] irá provar isso mesmo: a sua qualidade individual e coletiva. Tem bom treinador, é bem orientada, é um clube que tem tudo para que as coisas corram melhor do que neste momento está espelhado na tabela classificativa pelos pontos”, assinalou o técnico dos açorianos, apontando que a equipa de Portimão “está à procura de alguma consistência”.

O treinador do Santa Clara comentou a falta de eficácia da sua equipa (que nesta época precisou de 113 remates para marcar cinco golos), destacando que “são fases”, que se invertem “naturalmente”.

“Na época anterior, por essa altura, a eficácia era elevada, a equipa com poucas oportunidades fazia golos. Agora, estamos a passar exatamente o contrário. Mas isso são fases, são ciclos. E estamos confiantes que isso naturalmente vai-se inverter. Vamos passar a ser mais eficazes e os golos vão aparecer naturalmente”, disse.

O técnico, que celebrou 47 anos na passada quinta-feira, considerou que o elevado número de jogos em pouco tempo é “bom para a competição”, mas criticou a “disparidade” entre os clubes.

“Em Portugal, há uma grande disparidade entre os principais clubes e os restantes nas condições que têm para recuperar os jogadores muito rapidamente de um jogo para o outro. É bom para a competição [a sequência de jogos], não há dúvidas. Jogar de três a três, quatro em quatro dias, desde que houvesse uma equidade nas infraestruturas dos clubes, para treinar, recuperar, nos departamentos médicos e orçamentos condignos com essa mesma exigência”, avançou, considerando que devido à “insularidade” é “mais difícil” para a equipa açoriana fazer a “gestão” dos encontros.

João Henriques afirmou ainda que o futebol português “tem muito para evoluir” no sentido de criar uma liga mais competitiva, defendendo uma “melhor distribuição dos valores”.

“Era preciso que os mais poderosos também percebessem que, para o campeonato ser mais competitivo, é preciso haver uma melhor distribuição dos valores. E se houvesse uma melhor distribuição dos valores, haviam mais resultados estranhos e eles [os “mais poderosos”] ficam meio divididos entre ganhar sempre ou termos um campeonato mais competitivo”, apontou.

Santa Clara, nono classificado, com 12 pontos, desloca-se ao terreno do Portimonense, 16.º, com seis, esta segunda-feira, às 20:00, em jogo a contar para a 10.ª jornada da I liga de Futebol.