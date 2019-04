Pelé hospitalizado em França

Pelé foi hospitalizado na noite desta terça-feira, em Paris, França. O internamento do brasileiro foi uma decisão tomada por precaução e a rádio francesa RMC Sport avança que o ex-futebolista não corre perigo de vida.

A saúde de Pelé inspira cuidados e, por isso, os espasmos e as contracções musculares, bem como a febre que foi detectada durante a noite fez com que fosse levado para o hospital.

Pelé, de 78 anos, está em França para conhecer o jovem prodígio do PSG, Kylian Mbappé, com quem ficou fascinado durante o campeonato do mundo, em Julho do ano passado.