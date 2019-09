Pedro Ribeiro quer dar seguimento ao reforço de confiança no jogo com o Rio Ave

O treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, disse hoje ter sentido um reforço de confiança na equipa esta semana e espera dar seguimento com o Rio Ave, adversário da sexta jornada da I Liga de futebol.

“A vitória com o Marítimo não veio alterar nada, mas veio reforçar a confiança. O trabalho diário tem de ser validado pelo jogo oficial, foi isso que conseguimos fazer na Madeira. Vitórias são determinantes, mas foi apenas um jogo. Ficámos satisfeitos, mas já ficou para trás”, explicou.

O técnico dos ‘azuis’ elogiou o Rio Ave, de Carlos Carvalhal, e considera que será “um jogo difícil”, mas acredita que a formação lisboeta também pode causar as mesmas dificuldades aos vilacondenses.

“O Rio Ave é uma equipa muito bem orientada, que sabe muito bem o que fazer. Tem jogadores técnicos com grande execução, gosta de tentar dominar o jogo, mesmo sem bola. São extremamente competentes e têm feito classificações muito meritórias. Vai ser difícil para nós, mas também será para eles. Vamos tentar impor o nosso jogo”, analisou.

O histórico de confrontos entre Belenenses SAD e Rio Ave não é favorável aos ‘azuis’, mas Pedro Ribeiro quer “contrariar a história” e, para isso, alinhará com os melhores jogadores.

“Podemos esperar a melhor equipa. Vou procurar escolher dentro daquilo que os jogadores me dão durante a semana. Nos últimos 16 jogos com o Rio Ave, vencemos apenas dois. Vamos tentar contrariar a história”, afirmou.

A semana de trabalho ficou marcada pela lesão grave do central Eduardo Kau, único indisponível para o embate com os vilacondenses, e pela rescisão do médio Matija Ljujic, mas Pedro Ribeiro confia na profundidade do plantel para colmatar as duas ausências.

“A lesão do Kau é uma infelicidade. Terá todo o nosso apoio para recuperar o mais rápido possível. O Matija era um jogador muito querido no grupo de trabalho, muito bom jogador, mas decidiu seguir um novo rumo. Existem no plantel jogadores preparados para entrar na equipa e dar a resposta que pretendemos”, disse.

O Belenenses SAD recebe o Rio Ave, sábado, às 18:00, no Estádio Nacional, em Oeiras, em jogo a contar para a sexta jornada da I Liga.