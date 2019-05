Pedro Proença garante estar atento à situação do Arouca

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, disse hoje que está atento à situação do Arouca, que foi despromovido ao Campeonato de Portugal e tem estado com as instalações fechadas.

“Temos acompanhado [a situação do Arouca]. Nestas alturas, é preciso apelar à tranquilidade. O Arouca tem sido um clube sempre cumpridor das suas obrigações. A Liga tem acompanhado de perto esta realidade, dando o apoio ao clube e a todos os parceiros e credores deste processo”, assegurou, em declarações à margem da Gala do Marítimo 2019.

Ao longo da semana, tanto o treinador Quim Machado como os jogadores arouquenses têm se deslocado ao Estádio Municipal de Arouca, mas têm encontrado as instalações encerradas.

“Penso que tem havido alguns excessos no que tem sido dito. Tenho falado directamente com o presidente do Arouca [Carlos Pinho], a quem tenho demonstrado o nosso apoio”, acrescentou.

Pedro Proença já admitiu a recandidatura à presidência da Liga e promete definir a situação a curto prazo.

“Penso que as coisas estão muito próximas de serem definidas. É preciso uma data para as eleições. A Liga será sempre aquilo que os clubes quiserem que ela seja e a palavra será dos presidentes das sociedades desportivas”, afirmou.

A avançar com a recandidatura, Pedro Proença gostaria de ter apoio de vários clubes e o Marítimo é visto como um exemplo.

“A Liga conta ter o apoio do suporte do futebol profissional, em que o Marítimo é uma referência no panorama em Portugal. O mais importante é a estratégia e o projecto que possa existir de forma que os próximos quatro anos possam cimentar o que tem sido feito nos últimos tempos”, referiu.

A presença nas galas do Marítimo já se tornou habitual para o presidente da Liga, que deixou um elogio à estrutura do emblema madeirense e à sua sustentabilidade no principal escalão.

“É uma gala regular de um clube histórico, como o Marítimo, e, portanto, a Liga tinha de estar presente, naquilo que é uma das suas linhas condutoras e que temos querido nas competições profissionais: um clube organizado, profissional, que soube evoluir, não só em termos humanos, mas também em infra-estruturas”, salientou.