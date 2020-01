Pedida a insolvência do Clube de Futebol União

A proprietária de parte dos terrenos onde se encontra implantado o complexo desportivo do Clube de Futebol União requereu, ontem, no Juízo de Comércio do Funchal, a insolvência da histórica colectividade.

Na origem do pedido está uma dívida de 80 mil euros relacionada com a aquisição dos terrenos da Camacha onde veio a nascer o complexo desportivo. A anterior direcção do Clube de Futebol União, presidida por Filipe Silva, terá alegadamente feito um acordo com a cidadã dona para aquisição de uma parcela mas não terá cumprido com os pagamentos.

Não é a primeira vez que o Clube de Futebol União é alvo de um processo de insolvência. Em Março de 2019 o tribunal do Funchal declarou a insolvência da entidade, mas a decisão veio a ser anulada pelo Tribunal da Relação de Lisboa.