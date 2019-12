Pavilhão do Nacional da Madeira será junto ao Tecnopólo

O presidente do Nacional da Madeira, Rui Alves, anunciou há instantes, no Jantar de Gala Comemorativo do 109.º aniversário do clube insular, que o tão ambicionado pavilhão para as diversas modalidade do emblema alvinegro será construído junto ao Madeira Tecnopólo, junto a um terreno público.

“Tive a felicidade de ouvir de Miguel Albuquerque que o nosso pavilhão será construído junto ao Tecnópolo junto a um terreno publico”, disse Rui Alves, dando a garantia antes do presidente do Governo Regional discursar.