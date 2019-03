Naval já soma três medalhas de bronze no Zonal de Infantis

No segundo dia do Torneio Zonal de Infantis a contar com a participação navalista o destaque vai para 3.° lugar de infantis b composto por João Paulos, João Abreu, Luís Ferraz e Pedro Pita com o tempo 4.25.14 assim como para a equipa de João Luís, André leitão, Lourenço Sousa e Diogo Oliveira com 4.10.74 que garantiram o 4° lugar na categoria b. Ainda nos 4x100m estilos mas femininos a formação navalista de Lara jardim, Beatriz Sequeira, Leonor ferro e Inês Deus com o tempo 5.03.92 foi-lhes atribuído o 6°lugar. A nível individual realce para os 100 m mariposa de Pedro Pita com o tempo 1.11’77 e para o quarto lugar de Afonso Paulos ao fazer 100 m bruços em 1.23.0.

Já na manhã do 3.º dia de competição bronze para Diogo Oliveira que nos 1500 m livres realizou com o tempo 17.51.43 e para Leonor Neto que nos 200 m costas também arrecadou a medalha de bronze.

No evento que decorre em Pinhal Novo, num organização da Associação de Natação de Lisboa, encontram-se inscritos 348 atletas, sendo 153 masculinos e 195 femininos, que representam um total de 66 clubes. O Clube Naval do Funchal está representado por 18 atletas.