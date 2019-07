Nacional vence Olímpico do Montijo em jogo de preparação

O Nacional, equipa da II Liga portuguesa de futebol, venceu hoje o Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal, por 2-1, em jogo de preparação.

No Estádio Municipal de Rio Maior, a equipa do Olímpico do Montijo foi a primeira a marcar, aos 16 minutos, por Karamoto.

O Nacional restabeleceu a igualdade, aos 37 minutos por Bryan Róchez. Na segunda parte, Perotti adiantou o Nacional no marcador, fazendo o 2-1 final.

Até ao final do estágio do Nacional estão ainda previstas mais duas partidas de preparação, que terão lugar no dia 20, diante do Belenenses (10:00) e Cova da Piedade (16:00), que serão realizados também no Estádio Municipal de Rio Maior.