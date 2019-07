Nacional promove pequeno convívio com jovens atletas de Rio Maior

O plantel do Nacional deu hoje continuidade ao estágio de preparação da nova época que está a decorrer em Rio Maior e se prolonga até ao próximo sábado.

Depois de ontem ter cumprido uma única sessão de trabalho, hoje voltaram os bi-diários, com um treino de amanhã e outro à tarde, sempre com elevado grau de exigência.

No final do treino da tarde, a comitiva nacionalista protagonizou alguns momentos de convívio com jovens atletas que estão a frequentar o campo de férias, que está a decorrer no Centro de Estágios de Rio Maior.