O Nacional cedeu esta tarde uma igualdade sem golos na recepção ao Desportivo das Aves, em partida da 28.ª jornada, disputada no Estádio da Madeira.

Um jogo marcado por duas expulsões, ambas por acumulação de cartões amarelos, ainda no decorrer da primeira parte, uma do alvinegro Rosic (39), outra do avense Victor Costa (45).

Com este resultado, o Nacional passou a somar 27 pontos, enquanto o Aves, seu adversário directo na luta pela manutenção, tem agora 30, tantos quantos o Marítimo.