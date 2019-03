Nacional bate o Tondela e sobe ao 12.º lugar da I Liga

O Nacional venceu esta tarde o Tondela, por 3-2, em jogo da 24.ª jornada da I Liga, e subiu provisoriamente ao 12.º lugar da I Liga, somando agora 26 pontos.

Os alvinegros estiveram a perder, por 1-0, com golo de Tomané, aos 22 minutos, de grande penalidade, mas deram a volta ao resultado, com golos de Riascos (36) e Tissone (62). O Tondela ainda empatou, por intermédio de Fahd Moufi (66), mas Vítor Gonçalves, com um grande golo, aos 83, deu o triunfo ao Nacional.

Com este triunfo, os nacionalistas ficaram com vantagem no confronto directo com o Tondela, que continua a somar 23 pontos e está abaixo da linha de água.