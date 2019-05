Milton Mendes vai treinar o Santa Cruz da Série C do Brasileirão

O Santa Cruz, último classificado da Série C do Brasileirão, com apenas um ponto conquistado em quatro jogos, anunciou hoje que o técnico brasileiro Milton Mendes irá assumir o comando da equipa.

Recorde-se que Mendes tem uma forte ligação à Madeira, pois representou o União da Madeira enquanto jogador e como técnico, representou o Machico e o Bom Sucesso, entre 2002 e 2006, tendo sido ainda adjunto de Lazaroni no Marítimo.

Em 2016, o técnico esteve no Santa Cruz, clube onde agora regressa, três anos depois, com a missão de trazer o clube de volta ao segundo escalão do futebol brasileiro.