Miguel Silva Gouveia orgulhoso pelo crescimento do CF Carvalheiro nos últimos anos

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhou ontem as celebrações do 82.º aniversário do Clube de Futebol Carvalheiro, nomeadamente o hastear da Bandeira na sede do clube e o jantar comemorativo.

Miguel Silva Gouveia enalteceu, na ocasião, “um clube que tem sabido crescer época após época e nas mais diversas vertentes, conquistas que o Funchal se orgulha de acompanhar de perto como parceiro desta instituição. Em 2017, celebrámos um contrato-programa que nos permitiu assegurar a requalificação do campo sintético do clube, no Imaculado Coração de Maria, e este tornou-se numa nova centralidade da freguesia para efeitos desportivos e socioculturais”.

“Continuaremos ao lado do Carvalheiro nos próximos anos, testemunhando de perto as suas conquistas diárias como é, por exemplo, o próximo Circuito do Imaculado Coração de Maria, já no dia 16 de junho” continuou o autarca, louvando a “capacidade de resiliência do clube na promoção do desporto nas mais diversas faixas etárias, uma ferramenta para o bem-estar e para a saúde da nossa comunidade”. Miguel Silva Gouveia terminou remetendo votos do maior sucesso a todos os jovens, atletas e dirigentes da colectividade.