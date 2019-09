Miguel Silva Gouveia destacou o “carisma popular” do Marítimo, “um clube de futuro”

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, esteve esta tarde na Avenida Arriaga, para acompanhar as comemorações do 109.º Aniversário do Club Sport Marítimo, que contou com diversas personalidades, atletas de todas as idades e modalidades, até ao futebol sénior, e muitos populares que se quiseram associar à festa.

O presidente destacou, na ocasião, “a honra por estar presente, aqui bem no coração do Funchal, em mais uma comemoração daquela que é uma das maiores instituições desportivas do nosso país, um clube centenário, que tem levado, ao longo de muitas gerações, a nome do Funchal e da Madeira aos mais altos patamares além-mar.”

Miguel Silva Gouveia enalteceu “o carisma popular do Marítimo, um clube do povo, com uma massa humana invejável e difícil de replicar, que considerou o seu maior activo, hoje e sempre” e desejou a todos os maritimistas “um ano de histórias e de memórias felizes, que permita continuar a afirmar o estatuto do clube no país, mas também de sucessos formativos, desde os escalões desportivos de base, no futebol e nas modalidades, até ao colégio, capitalizando a profunda presença da instituição entre a comunidade, um pouco por toda a ilha”.

“O Marítimo é um clube histórico, mas é, acima de tudo, um clube de futuro, é nisso que os madeirenses se revêem e desejam, e a sua cidade também”, rematou.