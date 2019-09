Meia Maratona mais dura da Europa realiza-se a 22 de Setembro no Funchal

O vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal (CMF), apresentou esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a edição 2019 do Madeira UPHILL 2000, considerada a mais dura prova de Meia Maratona da Europa, uma organização da Associação de Atletismo da Madeira, com o apoio da autarquia. A prova realiza-se no próximo dia 22 de Setembro, ligando a Baixa do Funchal ao Pico do Areeiro, e já tem mais de 100 atletas inscritos.

João Pedro Vieira enalteceu, desde logo, o facto de “uma prova com esta reputação realizar-se no Funchal, à luz das condições que o município tem para a prática desportiva”. “Tivemos um longo mês de Agosto, com diversas actividades náuticas, e agora vamos, em Setembro, do mar até à montanha, neste magnífico evento, cabendo-me enaltecer a organização da prova, por parte da Associação de Atletismo da Madeira, pela sua capacidade de inovação e de continuar a proporcionar a realização de eventos internacionais de excelência na nossa Região”, vincou.

O vereador realçou que “esta é uma prova emblemática, não só para o Funchal e para a Madeira, mas também para o Circuito Europeu das Meias Maratonas, uma prova dura, que vai dos zero até aos mais de 1800m, num total de 21km, o que diz bem da sua exigência”.

Por seu turno, na sua intervenção durante a apresentação do Madeira Uphill 2000, o director Regional de Juventude e Desporto (DRJ), David Gomes, destacou “a importância dos eventos desportivos para a promoção do destino Madeira”.

“Esta é uma competição de elite que, indubitavelmente, engrandece a Região Autónoma, a Cidade do Funchal e toda a envolvência natural da ilha”, sublinhou o responsável da DRJD, reiterando ao presidente associativo que “o Governo Regional continuará a apoiar a prática desportiva e os eventos que, tal como o Madeira Uphill, congregam aspectos promocionais, quer da modalidade quer da Região, muito positivos”.

CMF queixa-se de dificuldades na organização de eventos devido à mobilidade

Numa nota mais política, João Pedro Vieira aproveitou a ocasião para demonstrar a sua preocupação com “os problemas de mobilidade que têm vindo a afectar a Região Autónoma da Madeira”, porque “durante os últimos meses sentimos dificuldade na organização de determinadas iniciativas, inclusive com adiamento de eventos por parte de parceiros, em consequência da dificuldade que hoje em dia existe na mobilidade para a nossa Região”, sustentou.

“Deixo aqui a minha manifestação de esperança para que no futuro todas as entidades envolvidas neste processo sejam capazes de encontrar uma solução, pois é inimaginável que um município como o nosso, seja de repente prejudicado desportivamente e socialmente por um condicionamento que se arrasta há demasiado tempo na nossa Região”, concluiu.