Médio colombiano Juan Mosquera anunciado como reforço do Marítimo

O Marítimo anunciou hoje a contratação do médio colombiano Juan Mosquera, o terceiro reforço no mercado de Janeiro do clube madeirense, da I Liga portuguesa de futebol.

Mosquera, conhecido como ‘El Mago’, chega ao Marítimo, tal como o compatriota Diego Moreno, do Envigado, emblema do principal escalão colombiano, no qual passou toda a carreira e pelo qual fez 17 jogos em 2019.

Internacional pelas camadas jovens da selecção colombiana, o médio participou no Torneio de Toulon de 2014, ao serviço do seu país na categoria de sub-20.

O jogador, de 23 anos, junta-se a Diego Moreno e Joel Tagueu na lista de entradas no plantel verde-rubro na reabertura do mercado de transferências.