O Marítimo venceu há instantes o Leixões, por 1-2., no Estádio do Mar, em jogo a contar para a segunda fase da Taça da Liga e garantiu assim a entrada na fase de grupos da competição.

Harramiz ainda deu esperanças à equipa da casa com um golo aos 14 minutos, mas Jorge Correa ao minuto 28 empatou,e à beira do intervalo o novo reforço verde-rubro Jhon Cley (minuto 45) sentenciou a partida, que acabou por não sofrer qualquer alteração no marcador ao longo da segunda parte.