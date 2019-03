Marítimo vence dérbi frente ao Nacional da Madeira (3-2)

O Marítimo venceu o dérbi madeirense frente ao Nacional da Madeira, nesta tarde de domingo, por 3-2, em jogo alusivo à 27.ª jornada da I Liga. Num jogo de ‘loucos’ houve praticamente de tudo neste embate histórico do futebol nacional. Três golos em 15 minutos e três grandes penalidades são os números em evidência num encontro que terminou com o triunfo verde-rubro e que começou com sete madeirenses em campo.

Edgar Costa, na cobrança de um livre directo, à passagem do minuto 5, abriu o marcador a favor do emblema do Almirante Reis, mas Camacho, aos 11 minutos, empatou a partida através de grande penalidade para os alvinegros.

Também de grande penalidade, Joel Tagueu devolveu a vantagem ao Marítimo, aos 15 minutos, resultado que viria a ser ampliado por Getterson, aos 35 minutos. Já aos 88 minutos, o hondurenho Róchez viria a estabelecer o resultado final em 3-2, novamente através da marca dos 11 metros.

Com este triunfo, o Marítimo consolida o 11.º lugar da classificação, com 30 pontos, enquanto o Nacional segue no 14.º posto, com 26 pontos.