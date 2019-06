Marítimo recusa participar na reunião com TAP porque “assuntos maiores não são tratados de forma menor”

O Club Sport Marítimo acaba de emitir um comunicado no seu ‘site’, precisamente intitulado “Assuntos maiores não são tratados de forma menor”, onde afirma que não se fará representar na reunião promovida pela Liga Portugal com a Transportadora Aérea Portuguesa (TAP), agendada para esta quarta-feira, 19 de Junho, em Lisboa.

Importa referir que o assunto central desta reunião será o fim da chamada tarifa de desporto, recentemente anunciado pela transportadora aérea, que penalizará severamente os clubes, sobretudo das regiões autónomas.

Apesar de convidado a participar na sessão, o Club Sport Marítimo entende que “o assunto é de extrema importância, porque coloca em causa o princípio básico da continuidade territórial, e deve, por isso, ser tratado nas mais altas instâncias, envolvendo os presidentes dos clubes não profissionais e profissionais, da própria TAP e, como não pode deixar de ser, da Liga Portugal, cenário que, infelizmente, não se verifica”.

O Club Sport Marítimo considera que “o formato encontrado para discussão de um assunto tão importante, para o normal funcionamento das competições, é lesivo dos interesses dos clubes, sobretudo os que têm sede nas regiões autónomas, e mais não é do que uma forma para mascarar uma discussão, tratando-a como um assunto de somenos importância”.

“Em tempo útil, e fazendo uso dos mecanismos apropriados, o Club Sport Marítimo já fez chegar às entidades competentes e administração da TAP a sua posição formal sobre o fim da tarifa desportiva, e vai continuar na linha da frente de forma a garantir que os clubes competem em pé de igualdade, independentemente do local onde estejam sediados, sublinhando que mesmo com um oceano a separar continuamos a ser parte integrante do território português”, conclui o comunicado.

Recorde-se que, ontem, conforme noticiou o DIÁRIO no dnoticias.pt, o Nacional é um dos clubes que vão participar nesta reunião a convite da própria Liga.