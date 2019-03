Marítimo perde por 3-0 frente ao FC Porto em jogo polémico

O Marítimo perdeu esta noite, frente ao FC Porto, por 3-0, no Estádio do Dragão, em partida alusiva à 26.ª jornada da I Liga.

Os tentos do conjunto orientado por Sérgio Conceição foram todos apontados no segundo tempo, já depois dos verde-rubros estarem reduzidos a 10 elementos desde o sétimo minuto da primeira parte devido à polémica expulsão de Lucas Áfrico. De resto, todo a partida, que foi apitada por João Capela, fica marcada pelas diversas intervenções do vídeo-árbitro (VAR).

Alex Telles, de grande penalidade, abriu o marcador aos 57 minutos, a castigar uma mão na área de Gamboa, e Marega ampliou a vantagem quando o relógio assinalava os 72 minutos de jogo. O argelino Brahimi, aos 88 minutos, fixou o resultado final em 3-0.

Com este triunfo, o FC Porto lidera a I Liga, à condição, com 63 pontos, enquanto o Marítimo segue na 11.ª posição, com 27 pontos.