Marítimo perde com Luton Town na despedida do estágio no Algarve

O Marítimo perdeu hoje por 2-0 com os ingleses do Luton Town, do segundo escalão do futebol inglês, no último dia de estágio no Algarve do clube madeirense, quer alinha na I Liga portuguesa.

O Luton, que conseguiu a subida ao ‘Championship’ após ter vencido o terceiro escalão na época passada, garantiu o triunfo na segunda parte, com golos de Harry Cornick, aos 67 minutos, e de James Collins, de grande penalidade, aos 84.

O resultado no Estádio Municipal de Albufeira ditou o primeiro desaire na pré-temporada do conjunto de Nuno Manta, que termina o estágio de 10 dias no Algarve com o saldo de uma vitória, cinco empates e uma derrota.

O Marítimo regressa ainda hoje à Madeira e tem o próximo desafio no sábado, com a apresentação aos sócios, diante do Las Palmas, da II Liga espanhola, às 20:00, nos Barreiros.