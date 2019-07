Marítimo partiu para estágio no Algarve e a dificuldade vai “aumentar”

O Marítimo partiu hoje para o Algarve, onde a equipa de futebol madeirense irá realizar um estágio de dez dias, com seis jogos, e a dificuldade “vai aumentar”, avisou o treinador, Nuno Manta Santos.

“Há que refletir sobre estas [últimas] duas semanas e entrar num novo ciclo, que é a terceira semana, em que vamos ter vários jogos e o grau de dificuldade vai aumentar. No final, vamos ver como o grupo se comporta, quais as ideias que assimilou e o processo em que temos de trabalhar mais”, afirmou o técnico à MarítimoTV, antes da partida.

Nuno Manta fez um balanço positivo às duas primeiras semanas de trabalho, notando que as ideias da equipa técnica estão a ser assimiladas pelos jogadores, que estão “empenhados”, apesar de também estarem “cansados” devido à intensidade dos treinos.

O objetivo passa por “aumentar o rendimento” da equipa e fazer com que os atletas se consigam superar, já que a exigência é elevada, além de fazer crescer a dinâmica coletiva.

“Desde o primeiro dia que temos desenvolvido o espírito de equipa, a união do grupo. Os jogadores estão a focar-se no trabalho e com um objetivo coletivo grande é que vamos valorizar o eu. Primeiro, nós e, depois, o eu”, frisou.

Nanu já faz parte da equipa após ter participado na Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, ao serviço da seleção da Guiné-Bissau, o que mereceu destaque.

“Foi uma experiência muito boa. Foi um sonho poder representar um país e atuar numa competição desta dimensão, em que participam jogadores de nível mundial”, comentou.

O lateral-direito disse estar “preparado” para a nova época, em que espera ajudar a equipa a atingir os objetivos, e realçou a importância dos jogos de preparação para o coletivo poder “aprender e melhorar”, fazendo com que o Marítimo consiga entrar no campeonato “com a força toda”.

Um dos reforços, Erivaldo, mostrou-se feliz com as primeiras semanas no novo clube, que foram “intensas”, e espera “trabalhar o máximo” e seguir as ideias do treinador.

O primeiro jogo do Marítimo em solo algarvio é já na segunda-feira, frente ao Portimonense, seguindo-se Farense (terça-feira), Al-Duhail (quinta-feira), Sporting de Braga (sexta-feira), Lille (sábado) e Luton Town (24 de julho, dia do regresso à Madeira).