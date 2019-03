Marítimo e Nacional com surpresas nos onzes titulares

Marítimo e Nacional apresentam algumas surpresas nos onzes titulares face aos escalonamentos que apresentaram nas jornadas transactas, antes da paragem obrigatória dos campeonatos para os jogos das selecções.

Do lado do ‘Leão do Almirante Reis’ o destaque vai para a ausência de Grolli, suprimida pelo recuo de René Santos para o eixo defensivo, bem como a titularidade de Joel Tagueu. Já no emblema da Choupana a surpresa vai para o regresso de Camacho, após lesão, e a integração no onze do avançado colombiano Riascos.

No lado dos verde-rubros, Petit escolheu o seguinte onze: Charles; Nanu, Zainadine, René Santos e China; Pelágio e Vukovic; Edgar Costa, Gatterson, Barrera; Joel Tagueu.

Já do lado dos alvinegros, Costinha elegeu os seguintes jogadores: Daniel; Kalindi, Diogo Coelho, Rosic e Campos; Camacho, Jota, Tissone e Vítor Gonçalves; Rashidov e Riascos.