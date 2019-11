Marítimo derrotado na Luz

O Marítimo SAD perdeu esta noite por 4-0 na visita ao Estádio da Luz, onde o campeão nacional e líder da I Liga, SL Benfica, não deixou margem para dúvidas quanto ao vencedor do confronto.

Aos 30 minutos já a equipa madeirense perdia por 3-0, com golos de Pizzi e Vinicius (2), tendo este marcado o terceiro para fechar o hat-trick já na segunda parte, pouco antes do médio Gabriel ter sido expulso para a equipa da casa.

Ao fim desta 12.ª jornada o Marítimo pode muito bem ficar abaixo da linha de água, num jogo que foi o primeiro de José Gomes. Com 11 pontos e ainda com adversários que estão abaixo na classificação por jogar (Belenenses, os mesmos 11 pontos, joga com o Tondela, Portimonense joga com o Famalicão e Paços de Ferreira com o FC Porto, têm 8 pontos cada), apenas o Desportivo das Aves está já bem abaixo na tabela (3 pontos).