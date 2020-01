O Marítimo anunciou há instantes a contratação do médio madeirense de 18 anos, André Cardoso, atleta formado no Nacional e que conta ainda com passagens pelo Clube de Futebol de Formação da Madeira, Sporting e Leixões, sendo que chega à Madeira, precisamente proveniente do clube de Matosinhos.

O jovem poderá ingressar na equipa de juniores do Marítimo ou na formação sub-23.