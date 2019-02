Marítimo conquista precioso ponto diante do Sporting

O Marítimo conquistou esta noite um precioso ponto, na luta pela manutenção na I Liga de futebol, ao empatar a zeros diante do Sporting, em jogo da 23.ª jornada do campeonato, que teve lugar no Estádio do Marítimo.

Num jogo, nem sempre bem jogado a formação verde-rubra criou várias oportunidades para marcar, tal com os ‘leões’ de Lisboa, mas o resultado não veio a sofrer qualquer alteração desde o seu início.

Com o ponto conquistado a formação do Marítimo ascende ao 12.º lugar isolado, agora com 24 pontos, mais dois que o último lugar que dá o acesso à II Liga.

Quanto ao Sporting manteve-se no quarto lugar agora com 46 pontos, menos três que o Braga.