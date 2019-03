Marcos Freitas disse adeus ao Open do Qatar

Fu Yu é a única atleta portuguesa qualificada para o Mapa Final de Singulares do Open do Qatar, prova do Circuito Mundial que decorre na cidade de Doha.

Fu Yu, atleta qe já representou vários clubes madeirenses e é casada com o mesa-tenista da Ad Galomar, Duarte Fernandes, vai defrontar na ronda de 32 a japonesa Miu Hirano, nº 9 do mundo, em partida com início às 13h45 (horário em Portugal continental). Na ronda preliminar, Fu Yu (n.º 38) teve como adversária a japonesa Miyu Nagasaki (n.º 35 e venceu por 4-2 (11-5, 4-11, 7-11, 11-9, 19-17, 11-9).

Já o olímpico madeirrense Marcos Freitas (n.º 24) foi eliminado na 4.ª ronda preliminar pelo japonês Masataka Morizono (n.º 45), ao perder por 0-4 (9-11, 12-14, 9-11, 8-11). Na fase anterior, o olímpico português venceu o romeno Hunor Szocs (n.º 83) por 4-1 (12-10, 7-11, 11-6, 11-4, 11-6).

Marcos Freitas esteve ainda envolvido na fase de qualificação da prova de pares mistos juntamente com Fu Yu, mas veio a perder na 2.ª ronda preliminar de Pares Mistos com a dupla norte-americana formada pelos atletas Kanak Jha e Yue Wu por 1-3 (6-11, 12-10, 10-12, 1-11). Os dois venceram na ronda prévia os suecos Mattias Falck e Matilda Ekholm por 3-2 (9-11, 11-3, 11-7, 6-11, 11-8.

Já Tiago Apolónia (n.º 40) não conseguiu ultrapassar o atleta da China Taipé, Cheng-Ting Liao (n.º 63) e foi derrotado na 3.ª ronda preliminar por 3-4 (8-11, 9-11, 11-6, 7-11, 11-8, 11-4, 9-11).