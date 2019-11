Mãe de Cristiano Ronaldo acredita na sexta Bola de Ouro mas duvida da “máfia” na FIFA

Dolores Aveiro acredita que o filho, Cristiano Ronaldo, será distinguido pela FIFA como melhor futebolista mundial do ano, mas não deixou de lançar uma ‘bofetada’ ao organismo presidido por Gianni Infantino.

“Se forem a olhar aquilo que já se passou vê-se que é máfia”, atirou a mãe do craque madeirense, à margem do 106.º aniversário do União da Madeira, que na noite desta sexta-feira, prestou uma homenagem a Cristiano Ronaldo, convidando a matriarca do clã Aveiro, uma confessa adepta dos azul amarelos.

Questionada pelos jornalistas sobre se acredita que Cristiano Ronaldo conquistará a sua sexta Bola de Ouro, atribuída em Janeiro pela FIFA ao futebolista que mais se notabilizou este ano, Dolores Aveiro respondeu assim: “Existe máfia, é a palavra indicada para dizer”.

Analisando a carreira do filho que agora alinha na Juventus, Dolores Aveiro deu a entender que os resultados desportivos alcançados teriam permitido a Cristiano Ronaldo conquistar mais distinções por parte dos organismos que tutelam a modalidade.

“Se ele fosse um espanhol ou um inglês, eles não faziam aquilo que chegaram a fazer, mas como é um português e logo da Madeira acontece isso”, observou.

“Eu não sei se ele recebe mas estou confiante e acho que ele merece, se a gente for olhar aquilo que ele fez o ano todo, acho que era bem merecido”, vaticinou.