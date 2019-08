Madeirense Marcos Freitas alcança terceiro lugar no Open Internacional da Bulgária

Concluiu-se este domingo, na cidade de Panagyurishte (Bulgária), a competição do ITTF World Tour Bulgaria 2019 Open.

Neste sexto dia do evento, destaca-se a participação do madeirense Marcos Freitas, actual 24.º da hierarquia mundial, na ronda das meias-finais da prova de Singulares Masculinos.

Após um percurso com seis vitórias e um set-average de 24-4, o olímpico madeirense enfrentou o japonês Tomokazu Harimoto (actual n.º 5 do ranking mundial), atleta que curiosamente esteve a treinar no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, entre os dias 9 e 12 de Agosto.

Neste difícil confronto, o atleta asiático foi mais forte, tendo vencido por 0-4 (8-11, 9-11, 4-11 e 8-11), afastando Marcos da tão desejada presença na final da competição.

Depois da derrota nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de Budapeste, em Abril passado, o madeirense foi novamente derrotado por este adversário, registando ainda assim a sua melhor prestação do ano 2019, deixando boas indicações para as próximas competições.

O atleta Marcos Freitas apresenta-se de imediato no Open Internacional da República Checa, evento que irá decorrer em Olomouc, entre 20 e 25 de agosto, evento onde defenderá o segundo lugar alcançado em 2018.

O internacional madeirense terá também a companhia da atleta Fu Yu, que volta assim aos grandes palcos internacionais, depois da vitória alcançada nos Jogos Europeus.

A presença nesta competição afirma-se como a última etapa de preparação para o Campeonato da Europa de Equipas, que ser irá realizar em Nantes (França), entre 3 e 8 de Setembro.